Abruzzo, il vice presidente Imprudente alla Conferenza delle Regioni

Il vice Presidente della giunta, Emanuele Imprudente, ha partecipato questa mattina, a Roma, alla Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome, riunita in seduta ordinaria.

Tra gli argomenti posti all’ordine del giorno della Conferenza, è stata portata all’attenzione dei Presidenti e degli assessori presenti la proposta normativa che mira a sbloccare il tetto di spesa sull’assunzione del personale in sanità che è stata accolta positivamente.

Inoltre, sulla questione del nuovo Patto per la salute, le Regioni hanno concordato di chiedere un incontro urgente al presidente del consiglio, Giuseppe Conte per avere un chiarimento necessario di tipo istituzionale, ribadendo che, ancor prima di entrare nel merito del Patto stesso, vengano sempre rispettate le prerogative costituzionali in materia di sanità.

Nel corso della seduta della Conferenza, infine, le Regioni hanno espresso avviso favorevole all’Intesa riguardante il decreto OCM vino sulla ‘Promozione’ sui mercati dei Paesi Terzi, condizionando, tuttavia, la loro posizione favorevole ad alcuni emendamenti.

L’Intesa dovrà essere ratificata nel corso della Conferenza Stato Regioni prevista per la prossima settimana.