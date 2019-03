UTILI, TURISMO ED ECONOMIA

Microimpresa domestica e cosa comporta, la Pausa Caffè con Gianluca Ranieri

Un'iniziativa a portata di tutti, la microimpresa domestica è realtà da circa sei mesi anche in Abruzzo. Ne parliamo oggi in Pausa Caffè con Gianluca Ranieri: come dare vita da una MDA e come rilanciare il kilometro zero