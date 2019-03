L’Aquila – Mercoledì tempo instabile al mattino con piogge sparse e locali nevicate fino a 1200 metri di quota; tempo asciutto per la restante parte della giornata con molte nubi sparse. Temperature comprese tra +1°C e +10°C.

In Abruzzo tempo instabile con piogge sparse al mattino e nevicate fino a 100-1200 metri su gran parte del territorio, tempo generalmente più asciutto lungo la costa; tempo stabile nel pomeriggio sui settori settentrionali, piogge sparse altrove con quota neve fino a 1500 metri. Fenomeni in esaurimento in serata.

In Italia giornata all’insegna del bel tempo al Nord con cielo sereno fin dal mattino salvo innocui addensamenti nuvolosi sul Piemonte e sul settore appenninico. Al pomeriggio e in serata ancora cielo sereno o poco nuvolosi ovunque. Tempo in gran parte stabile al Centro con cielo poco nuvoloso in Toscana, irregolarmente nuvolosi sulle altre regioni. Da segnalare solo delle deboli e isolate precipitazioni possibili in Appennino nevose al di sopra dei 1200 metri di quota e deboli piogge tra il basso Lazio e l’Abruzzo. Cieli da nuvolosi a molto nuvolosi sia sui settori peninsulari che su quelli insulari con piogge diffuse.

Precipitazioni più intense sulla Sicilia occidentale e tra la serata e la nottata anche in Sardegna.

Temperature in aumento eccetto al meridione.