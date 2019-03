Consultazioni nel centrodestra, fumata nera per il rimpasto di Giunta

L’AQUILA – Ancora nessun accordo per il rimpasto di Giunta, Sigismondi: «Non sono contento dell’esito delle consultazioni».

Nulla di fatto per il primo giro di consultazioni avviate dal coordinatore regionale di Fratelli d’Italia, Etelwardo Sigismondi che nella giornata di oggi ha incontrato i partiti per fare il punto sulla situazione al Comune dell’Aquila.

Dall’incontro non è emersa una quadra tale da poter permettere il ritiro delle dimissioni del Sindaco Pierluigi Biondi in quanto ci sono ancora problemi per la formazione della Giunta; nonostante un accordo sulla questione programmatica, purtroppo i partiti restano ancora distanti per quel che riguarda il rimpasto.

«Non sono contento dell’esito delle consultazioni» dichiara ai microfoni de Il Capoluogo Sigismondi. «Se da un lato abbiamo registrato una piena convergenza sugli obiettivi in programma da raggiungere, dall’altro non siamo arrivati a una sintesi sul nuovo assetto della Giunta».

«Sui temi posti da Biondi – conclude Sigismondi – attendiamo delle risposte dal governo nazionale, non ancora certe, mentre quelle di carattere locale non mi paiono sufficienti per mettere il Sindaco Biondi nelle condizioni di ritirare le dimissioni».

Il confronto proseguirà nei prossimi giorni, almeno fino all’ufficialità relativa ai 10 milioni di fondi per il Bilancio approntati dal Governo centrale. A quel punto Biondi dovrà trovare una soluzione anche per uscire dalla crisi di maggioranza.