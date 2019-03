Giovedì all’Aquila tempo generalmente instabile al mattino con piogge sparse e neve fino a 800 metri; fenomeni in esaurimento al pomeriggio. Condizioni di tempo stabile in serata con cielo irregolarmente nuvoloso. Temperature comprese tra +2°C e +8°C.

In Abruzzo locali piogge o acquazzoni sparsi al mattino, con neve fino a 800 metri; miglioramento atteso nel pomeriggio con cielo poco nuvoloso su tutto il territorio e tempo asciutto. Tempo stabile anche in serata con nubi sparse sia sulle coste che sui settori interni.

In Italia molte nubi al mattino sulle regioni settentrionali ma senza fenomeni, mentre al pomeriggio sono possibili locali nevicate sull’arco alpino fino a 1100-1200 metri. Tempo instabile sull’arco alpino anche in serata e in nottata, cieli sereni poco nuvolosi altrove. Giornata all’insegna della generale stabilità al Centro Italia, salvo qualche fenomeno sull’Abruzzo al mattino con neve sull’Appennino fino a 700-800 metri. Nuvolosità in aumento dalla sera su tutte le regioni con addensamenti anche compatti ma senza precipitazioni. Tempo instabile al Sud specie nelle ore diurne con acquazzoni e locali temporali anche intensi sia sui settori peninsulari che su quelli insulari e neve sugli Appennini fino a 800-1200 metri. Fenomeni in esaurimento dalla sera ma con nubi sparse.

Temperature stazionarie o in aumento sia nei valori minimi che in quelli massimi.

(centrometeoitaliano.it)