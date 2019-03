Regione Abruzzo, parte ufficialmente l’XI legislatura

Inno nazionale e un minuto di silenzio per il disastro aereo in Etipia, che ha visto tra le vittime Virginia Chimenti. È iniziata l’XI legislatura per il Consiglio della Regione Abruzzo.

Le più alte rappresentanze militari, civili e religiose hanno partecipato all’apertura dei lavori per l’XI legislatura del Consiglio regionale, iniziato con l’inno nazionale e un minuto di silenzio per la scomparsa di Virginia Chimenti nel disatro aereo in Etiopia. Il primo Consiglio della Regione Abruzzo targato Marsilio.

I lavori sono iniziati sotto la guida del Presidente pro tempore Nicolettà Verì, con l’elezione del Presidente del Consiglio. Per la maggioranza, Pietro Quaresimale ha indicato Lorenzo Sospiri, per cui Legnini ha dichiarato “nessuna prlecusione affinché la proposta abbia ampio consenso”, anche in riferimento alla volontà popolare così come rappresentata alle scorse elezioni. Da parte sua, Sara Marcozzi, per il M5S ha ricordato lo “scippo” della Commissione di Vigilanza durante la passata legislatura, assicurando che il Movimento, in maniera proporzionale al risultato elettorale, agirà invece in maniera corretta. Con 26 voti e 5 schede bianche è stato quindi eletto Presidente del Consiglio Regionale Lorenzo Sospiri, che ha preso così il posto di Nicoletta Verì e ha rivolto un saluto all’Assemblea.

In aggiornamento