Rugby Abruzzo, i risultati della domenica della palla ovale

Tutti i risultati delle squadre abruzzesi nella domenica del rugby

Giornata agrodolce per le abruzzesi in Serie B. Vittoria netta del Paganica in casa, sconfitta a Catania per l’Avezzano. Non si brilla in Serie C: perdono Polisportiva Abruzzo, Unione L’Aquila e Pescara Rugby, rispettivamente con Formigine, Anzio e Latina.

Il derby nella fase promozione dell’interregionale di C termina in favore dell’Amatori Teramo, mentre nella Coppa Interregionale Sulmona sbanca Fabriano.

Rugby Abruzzo, dall’élite U18 alla Serie B

Nell’élite U18 il derby tra Unione L’Aquila e Avezzano va ai neroverdi, mentre Rugby Experience espugna il campo della Legio Invicta nell’anticipo della U16.

Tutti i risultati, in attesa dell’omologazione del giudice sportivo.

Campionato nazionale di Serie B, girone 4 | XIII giornata | 10 marzo, ore 12 Rugby Abruzzo

Polisportiva Paganica – CLC Messina 73 – 7

Cus Catania – Avezzano Rugby (ore 12:30) 37 – 19

Campionato nazionale di Serie C | fase promozione, gir. 5 |IV giornata | 10 marzo, ore 14:30

Polisportiva Abruzzo – Highlanders Formigine 17 – 22

Campionato nazionale di Serie C, girone G | XV giornata | 10 marzo, ore 14:30

UR L’Aquila – Rugby Anzio 17 – 20

Rugby Latina – Pescara Rugby 29 – 19

Campionato regionale di Serie C | fase promozione | III giornata | 10 marzo, ore 14:30

Amatori Teramo – Rugby Tortoreto 50 – 5

Campionato regionale di Serie C | Coppa Interregionale | III giornata | 10 marzo, ore 14:30

Rugby Fabriano – R. Sulmona 1967 0 – 59

Campionato élite U18 |XVI giornata |10 marzo, ore 12

UR L’Aquila – Avezzano Rugby 69 – 3

Campionato interregionale U18 (Abruzzo-Lazio) | II Fase | I giornata | 10 marzo, ore 12

Curiana Rugby – Polisportiva Paganica 41 – 5

Campionato interregionale U18 (Abruzzo-Marche) | II Fase | III giornata | 10 marzo, ore 12:30

Rugby Pesaro – Rugby Tortoreto 63 – 5

Rugby Sambuceto – Rugby Jesi 17 – 40

Coppa Italia femminile U18 | IX giornata | Campobasso | 10 marzo Rugby Abruzzo

Hammers Campobasso, Rugby Tetras, Amatori Napoli, Partenope Napoli, Le Longobarde

Campionato élite U16 | VI giornata | 10 marzo, ore 11 Rugby Abruzzo

Legio Invicta 1 – Rugby Experience 8 – 41

Campionato interregionale CAL U16 | gir. 1 | VI giornata | 10 marzo, ore 11 Rugby Abruzzo

UR L’Aquila – Arnold Rugby 26 – 17

Nea Ostia – Avezzano Rugby 24 – 17

Coppa Lazio Abruzzo U16 | gir. 3 | VI giornata | 10 marzo, ore 11 Rugby Abruzzo

Polisportiva Abruzzo – Adriatica RC 0 – 82

Rugby Sambuceto – Polisportiva Paganica 29 – 7