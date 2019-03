Consiglio Provinciale dell’Aquila, eseguiti i lavori sulla provinciale Forconese

Consiglio Provinciale sulla “Picente”, eseguiti i lavori sulla strada provinciale n. 36 “Forconese” per complessivi 300.000 euro

Il consiglio della provincia dell’Aquila, convocato questa mattina presso la sede di Via Monte Cagno a L’Aquila, ha approvato il riconoscimento della spesa per i lavori di somma urgenza eseguiti sulla S.R. n. 260 “Picente”, quando il 23 gennaio 2018 si verificò il cedimento del piano viabile al km. 3+700 all’interno del centro abitato di Pizzoli (Aq). Il Presidente della Provincia dell’Aquila, Angelo Caruso, ha provveduto in pochi giorni (12 febbraio) a decretare l’intervento e l’appalto dei lavori che saranno terminati nei prossimi giorni, consentendo a molte famiglie del centro abitato di Pizzoli (Aq) di poter accedere in tempi brevi alle proprie abitazioni.

Sono stati inoltre eseguiti interventi sulla S.P. n. 36 “Forconese” che collega Fossa a Monticchio per circa 300.000 euro con la sistemazione del piano viabile e la prossima apposizione di barriere e segnaletica di sicurezza, lavori che hanno interessato anche il Comune di S. Eusanio Forconese (Aq) in prossimità del bivio della frazione di Casentino.

Soddisfazione per l’eccellente risultato ottenuto è stata espressa dal consigliere delegato alla viabilità per l’Aquilano Pierluigi Del Signore e dal consigliere Vincenzo Calvisi.

«I lavori programmati e quelli previsti attraverso i fondi del masterplan Abruzzo, consentiranno – dichiarano i consiglieri Pierluigi Del Signore e Vincenzo Calvisi – di restituire alle strade dell’Aquilano sicurezza e percorribilità, condizioni necessarie per il rilancio di territori particolarmente provati dagli eventi sismici degli ultimi anni e dalle attuali condizioni economiche».

«Ringrazio i consiglieri che hanno condiviso con i comuni interessati – dichiara il Presidente della provincia dell’Aquila, Angelo Caruso – la necessità di procedere celermente all’individuazione delle principali criticità e l’opportunità di adottare soluzioni efficaci e favorevoli alle popolazioni del territorio dell’Aquila».