Lega, Pietro Quaresimale capogruppo in Consiglio regionale.

È una Lega che vuol passare ”dalle parole ai fatti”, come ha detto l’onorevole Luigi D’Eramo, traducendo cioè subito in concreto il motto dell’ultima campagna elettorale, quella che ieri a San Giovanni Teatino con il coordinatore regionale Giuseppe Bellachioma ha presentato i dieci eletti in consiglio regionale, i quattro assessori, ognuno di questi ultimi espressione di un territorio provinciale, e il capogruppo in Consiglio regionale designato ieri, Pietro Quaresimale.

Lega che con Bellachioma ha annunciato anche la nascita, con tanto di atto notarile, della Lega Abruzzo per Salvini Premier di cui lo stesso Bellachioma sarà segretario politico per i prossimi tre anni oltre ad essere socio fondatore.

”Oggi per noi è una grande giornata, un momento storico perché la prima volta si affaccia con una importanza straordinaria un nuovo partito all’interno della Regione Abruzzo – ha detto D’Eramo – e lo farà con lo stile e determinazione che contraddistingue l’azione politica e amministrativa della Lega.Saremo sin da subito non solo operativi, ma nelle condizioni di dimostrare che il motto che ha contraddistinto l’intera campagna elettorale sarà attuato sin da lunedì mattina, e cioè dalle parole ai fatti”.

Per Bellachioma ci sono provvedimenti strategici da adottare subito.

”In Abruzzo vanno trovati quattro-cinque provvedimenti immediati e strategici per quello che riguarda la sanità, il lavoro, il turismo, l’agricoltura e le attività produttive – ha detto Bellachioma – sono punti nevralgici. In Abruzzo va creato lavoro e il lavoro si crea soltanto creando i presupposti affinché il lavoro possa essere dato: ci vuole il buon senso e la buona volontà di tutti. Noi per quanto riguarda la Lega abbiamo un solo scopo, quello di far tornare l’Abruzzo ad essere una delle regioni più belle d’Italia”.

Gli eletti in Consiglio regionale sono Simone Angelosante, Antonietta La Porta, Manuele Marcovecchio, Sabrina Bocchino, Fabrizio Montepara, Pietro Quaresimale, Emiliano Di Matteo, Antonio Di Gianvittorio, Vincenzo D’Incecco, Luca De Renzis, mentre i quattro assessori sono il vicepresidente della Regione Emanuele Imprudente, Nicola Campitelli, Nicoletta Verì e Piero Fioretti.

Quanto alla nascita della Lega Abruzzo per Salvini Premier per Bellachioma ”è nata una declinazione regionale di un partito nazionale che Matteo ufficializzerà lunedì prossimo al prossimo Federale a Milano. È un grande onore per me essere stato nominato da Salvini socio fondatore insieme all’onorevole D’Eramo, avremo anche un supporto per tutto quello che riguarda la gestione amministrativa come socio fondatore da parte dell’onorevole Cusmerli, che è un esperto nella gestione dei partiti. Questo è importante, ormai siamo un grande partito, vanno fatte le cose in trasparenza e in assoluta onestà: anche la gestione del partito deve essere rappresentata al popolo e il popolo deve sapere quello che facciamo e come lo facciamo, rendiamo tutto pubblico, anche l’atto iniziale di costituzione è reso pubblico. Avremo uno Statuto, delle regole, le porte sono aperte. Questo partito non si chiude, anzi d’ora in avanti questa famiglia tende a crescere, l’importante è che chi viene nella Lega sappia che la Lega non è un carro su cui si sale, ma è un carro che si spinge”.