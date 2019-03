NBA, al PalaAngeli incontro difficile contro il Torre Spes

SERIE C: ancora al PalaAngeli il Nuovo Basket Aquilano per cercare con il Torre Spes di aumentare la striscia positiva.

Secondo incontro consecutivo casalingo per il Nuovo Basket Aquilano che domani alle 18:00 sarà ancora di scena nello scenario del PalaAngeli per la seconda giornata della Fase ad Orologio del Campionato di Serie C Silver Abruzzo-Marche-Molise-Umbria, che porterà ai playoffs in partenza ad Aprile.

La squadra della società di Roberto e Paolo Nardecchia ha già ottenuto il pass per gli incontri-spareggi nei quali si giocherà la promozione alla Serie successiva, e il team di coach Tedeschini proverà domani a portare a tre la striscia positiva che sta caratterizzando questo momento di buon gioco degli aquilani.

Ospiti sul parquet di Sant’Elia gli ostici avversari del Torre Spes, formazione con tanti elementi esperti e con importanti trascorsi in categorie superiori: una gara che si preannuncia combattuta e spettacolare e per la quale si attende come sempre un gran pubblico sulle tribune del PalaAngeli.

Continuano ad arrivare nel frattempo tante soddisfazioni da un Settore Giovanile che sta imponendo in tutti i Campionati Abruzzesi il proprio valore, con ben tre formazioni leader assolute nelle proprie categorie e due che stanno lottando nelle posizioni da podio con la qualificazione già in tasca per i playoffs finali, come già le altre.

Il team Under 16 d’Eccellenza, che in questi giorni ha in programma la Finalissima Regionale con il Pescara Basket, con il primo posto nella stagione regolare ha guadagnato l’accesso ai Gironi Nazionali verso il Titolo Italiano, un altro evento mai raggiunto da una formazione del capoluogo.