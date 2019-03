All’Aquila cielo sereno nella giornata di sabato salvo innocui addensamenti al pomeriggio, ma sempre con tempo asciutto. Nuvolosità irregolare domenica sia nel corso delle ore diurne che in serata, ma con tempo stabile. Temperature comprese tra +2°C e +13°C.

In Abruzzo condizioni di tempo stabile per l’intero fine settimana con nuvolosità alternata ad ampie schiarite nella giornata di sabato su tutto il territorio; nubi irregolari domenica, ma sempre con tempo asciutto sia sulle coste che sui settori interni.

In Italia condizioni di tempo prevalentemente asciutto sulle regioni settentrionali, salvo qualche pioviggine, sia nelle ore diurne che in quelle serali, solo sulla Liguria. Molte nubi sparse anche compatte altrove alternate comunque ad ampi spazi di sereno. Giornata all’insegna della generale stabilità al Centro, con sole prevalente al mattino e al pomeriggio eccetto qualche nube sparsa ma innocua specie sul Tirreno. Tempo asciutto anche in serata e in nottata con cielo sereno o poco nuvoloso.

Nubi sparse al mattino al Sud in particolare sulle zone Peninsulari ma senza fenomeni di rilievo, mentre al pomeriggio le schiarite si faranno man mano sempre più ampie. Tempo stabile e ampi spazi di sereno anche in serata e in nottata.

Temperature stazionarie o in diminuzione sia nei valori minimi che in quelli massimi.

(centrometeoitaliano.it)