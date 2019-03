Reddito di cittadinanza, niente file in Abruzzo

Afflusso notevole e code, ma gestione ordinata degli utenti, nei Caf abruzzesi, nel primo giorno in cui è possibile presentare le richieste per il reddito di cittadinanza.

“Nei nostri Caf c’è stato un afflusso notevole di utenti, ma nel complesso il tutto è stato gestito in maniera ordinata, anche perché nelle settimane scorse avevamo già fatto un’operazione di informazione”

spiega il segretario regionale della Cgil, Carmine Ranieri

“Già era stata eseguita una scrematura di chi aveva i requisiti per ottenere il reddito di cittadinanza e già era stata strutturata una rete organizzativa”

“Abbiamo spiegato bene le tempistiche e le regole, anche illustrando le possibili sanzioni per chi rilascia dichiarazioni mendaci rispetto all’autocertificazione. Per concludere, è venuta tanta gente, ma siamo riusciti a gestire la situazione in modo efficace”.