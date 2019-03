Noi sindacalisti per l’Abruzzo, Marsilio presenta i suoi assessori

Presentata a Palazzo Silone la nuova Giunta della Regione Abruzzo.

A fare gli onori di casa il neo presidente Marco Marsilio che ha parlato a lungo ai giornalisti presenti in sala, con l’intera squadra di assessori seduti alla sua sinistra.

“Credo che abbiamo individuato in questa squadra di governo il giusto equilibrio. Chiederò e chiedo alla Giunta di lavorare in grande sinergia, con grande spirito di collaborazione. Adesso non è importante la tessera del partito o la lista nella quale si è stati eletti: l’importante, adesso, è sentire addosso il peso di rappresentare la Regione Abruzzo e gli oltre 1 milione e 300mila aburzzesi che aspettano un cambio di passo necessario”.

Umiltà e ascolto ha chiesto, Marsilio, ai suoi assessori:

“Sono fondamentali per capire i problemi dei cittadini. Occorrerà fare molti chilometri e gli assessori lo sanno: siamo sindacalisti per l’Abruzzo. Basta campanilismi: la debolezza dell’Abruzzo sta nella sua incapacità, spesso, di superare queste divisioni. Occorre cambiare passo”

Non manca un passaggio, su sollecitazione dei giornalisti, su Azione Politica.

“Dispiaciuto per le dichiarazioni di Zelli ma non le commento. Con Azione politica il rapporto c’è e continua ad esserci: ho parlato con il consigliere (Roberto Santangelo) che è e resterà in maggioranza.

Al microfono, poi, di Roberta Galeotti non manca di ricordare l’intervista a Pausa Caffè dello scorso 30 novembre

L’ufficialità della sua candidatura sarebbe arrivata da Ignazio La Russa poche ore dopo l’intervista.

“Così ho iniziato con il passo giusto, per prendere contatto con la realtà abruzzese in maniera più profonda di quanto non fosse avvenuto in precedenza”.

Sulla composizione della Giunta: “Nella vita non c’è niente di difficile ma neanche di irrisolvibile. Abbiamo tirato le somme e distribuito incarichi e deleghe: penso di averlo fatto con sufficiente equilibrio e rispettoso del peso dei partiti”. E sul consigliere di Azione Politica: “Avrà un ruolo prestigioso all’interno dell’ufficio di Presidenza. Spero di dimostrare che la fiducia che mi hanno dato gli abruzzesi sia ben riposta”