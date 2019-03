Ufficializzata la nuova Giunta, a L’Aquila la presentazione

Marco Marsilio ha ufficializzato la composizione della Giunta. Domani la conferenza stampa di presentazione e insediamento della nuova squadra di Governo che si riunirà in seduta ordinaria nel pomeriggio.

A margine della conferenza stampa dedicata alla ripartizione dei finanziamenti per la viabilità alle Province, il presidente della Giunta regionale, Marco Marsilio, ha ufficializzato nella sede di Pescara la composizione dell’esecutivo e le deleghe. Domani, invece, la conferenza stampa di presentazione e insediamento della Giunta regionale che si riunirà in seduta ordinaria, a partire dalle ore 18, a L’Aquila.

Con Marco Marsilio governatore, ci saranno: per la Lega Emanuele Imprudente, (Agricoltura e vicepresidente), Nicoletta Verì (Sanità), Nicola Campitelli (Urbanistica), Piero Fioretti (Lavoro e Formazione). Forza Italia sarà rappresentata da Mauro Febbo (Attività Produttive e Turismo), Umberto D’Annuntiis (Sottosegretario con delega ai Trasporti e Infrastrutture, per cui è prevista una riforma che prevederà il subentro, diventando così un assessorato a tutti gli effetti). Lorenzo Sospiri sarà presidente del Consiglio. Per Fratelli d’Italia entra Guido Quintino Liris (Bilancio, Personale e Patrimonio).

La nuova squadra di Governo verrà presentata domani a L’Aquila.