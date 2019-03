Traffico alternato per taglio alberi nella zona Ovest dell’Aquila, strade intasate

Traffico congestionato lungo la SS 17 per il taglio alberi, gli operai sono al lavoro in zona Battistelli

Traffico congestionato lungo la SS17, dal complesso Panorama fino alla rotatoria dell’Eurospin le macchine sono in coda e si procede a passo d’uomo per i lavori in corso. Gli operai stanno provvedendo alla manutenzione degli alberi che danno sulla strada.

