Giunta Regione Abruzzo, gli assessori sulla rampa di lancio

Con l’accordo per la ripartizione dei posti in Giunta, si delinea anche il quadro per l’assegnazione delle deleghe. Ecco la probabile squadra di Governo.

Con l’accordo raggiunto questa mattina a Palazzo Silone, si delinea la nuova squadra di governo che verrà ufficializzata dal governatore Marco Marsilio con una conferenza stampa prevista nelle prossime ore, probabilmente domani. Se come da prassi entreranno in Giunta i consiglieri regionali con una pesante dote di voti, non ci dovrebbero essere grosse sorprese.

Alla Lega, quattro assessori, di cui uno esterno, e la vicepresidenza della Giunta, che dovrebbe essere affidata ad Emanuele Imprudente. Gli assessori, invece, dovrebbero essere lo stesso Imprudente, Pietro Quaresimale, Nicolettà Verì (a cui, in funzione della pregressa esperienza in Regione, potrebbe andare la Sanità), e Piero Fioretti come esterno.

Forza Italia dovrebbe impegnare tutti e tre i consiglieri eletti, avendo tre posizioni utili (Presidenza del Consiglio, sottosegretariato e assessore). A Umberto D’Annuntiis potrebbe andare il sottosegretariato, con Lorenzo Sospiri in Giunta e Mauro Febbo alla Presidenza del Consiglio).

Infine, il posto in Giunta di Fratelli d’Italia dovrebbe andare a Guido Liris, che può contare su quasi 4mila voti in più del collega di partito Guerino Testa.

Salvo aggiustamenti dell’ultim’ora, questa dovrebbe essere la squadra di Governo dell’XI legislatura.