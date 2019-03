Rugby, tutti i risultati della palla ovale nella domenica abruzzese

Domenica che registra un risultato importante in Serie A per l’Unione L’Aquila, che batte al Fattori la Primavera Rugby e allontana la zona pericolosa della classifica.

In Serie B le due abruzzesi a fasi alterne con nella sfida incrociata con le due compagini di Frascati: il Paganica perde in casa del Frascati Rugby Club, l’Avezzano batte al Gladioli il Frascati Union.

In Serie C sconfitta sia la Polisportiva Abruzzo che l’Unione L’Aquila. Sconfitte anche per Teramo e Tortoreto, le due abruzzesi della poule promozione del campionato interregionale di C.

Per quanto riguarda i campionati élite giovanili la U18 registra la vittoria dell’Unione L’Aquila e una partita non disputata, quella tra Avezzano e Napoli Afragola, per problemi nello spostamento verso l’Abruzzo da parte dei campani.

Nell’élite U16 vittoria netta del Rugby Experience a Benevento.

Tutti i risultati della domenica, in attesa dell’omologazione da parte del giudice sportivo.

Campionato nazionale di Serie A, girone 3 | XIII giornata | 3 marzo, ore 14:30

UR L’Aquila – Primavera Rugby 17-5

Campionato nazionale di Serie B, girone 4 | XIII giornata | 3 marzo, ore 14:30

Frascati RC – Polisportiva Paganica 33-10

Avezzano Rugby – Frascati Union 32-17

Campionato nazionale di Serie C | fase promozione, gir. 5 |III giornata | 3 marzo, ore 14:30

Rugby Forlì – Polisportiva Abruzzo 35-17

Campionato nazionale di Serie C, girone G | XIV giornata | 3 marzo, ore 14:30

Rugby Roma – UR L’Aquila 65-0

Campionato regionale di Serie C | fase promozione | II giornata | 3 marzo, ore 14:30

Rugby Gubbio – Amatori Teramo 45-7

Rugby Pesaro – Rugby Tortoreto 45-14

Coppa Italia Femminile | girone interregionale 7 | VIII giornata | Teramo | 3 marzo, ore 11

Amatori Teramo – Banca Macerata 40-61

Campionato élite U18 |XV giornata |3 marzo, ore 12

UR L’Aquila – Rugby Roma 67-5

Avezzano Rugby – Napoli Afragola non disputata

Campionato interregionale U18 (Abruzzo-Marche) | II Fase | II giornata | 3 marzo, ore 12:30

Rugby Jesi – Rugby Tortoreto 67-8

Rugby Sambuceto – Pesaro Rugby 7-12

Polisportiva Abruzzo – Banca Macerata 36-34

Campionato élite U16 | V giornata | 3 marzo, ore 11:30

Rugby Benevento – Rugby Experience 0-92

Campionato interregionale CAL U16 | gir. 1 | V giornata | 3 marzo, ore 10:30

Avezzano Rugby – UR L’Aquila 43-29

Coppa Lazio Abruzzo U16 | gir. 3 | V giornata | 3 marzo, ore 11

Polisportiva Abruzzo – Legio Invicta 2 22-67

Adriatica RC – Arieti Rieti 39-0

Rugby Sambuceto – UR Capitolina 2 22-12

Polisportiva Paganica – Curiana Rugby 76-7