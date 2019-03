Martedì all’Aquila tempo prevalentemente stabile nel corso della giornata con nuvolosità irregolare sia nel corso della mattinata sia poi al pomeriggio, ma senza fenomeni di rilievo. Cieli sereni nelle ore serali. Temperature comprese tra +4°C e +11°C.

In Abruzzo condizioni di tempo generalmente stabile con cieli irregolarmente nuvolosi nel corso della giornata su tutto il territorio, possibili deboli piogge nella mattinata sui settori di confine con il Lazio. Cieli prevalentemente sereni in serata su tutta la regione.

In Italia molte nubi al mattino al Nord con addensamenti a tratti compatti, i quali si andranno man mano a diradare nel corso del pomeriggio. Irregolarmente nuvoloso in serata e in nottata ma sempre senza fenomeni di rilievo. Tempo localmente instabile al Centro nelle prime ore del giorno con qualche pioviggine tra Toscana e Umbria, più asciutto al pomeriggio ma con molte nubi sparse sia sul Tirreno che sull’Adriatico. Maggiori schiarite dalla serata su tutte le regioni.

Possibili pioviggini sulle regioni meridionali nelle ore diurne, specie tra Campania e Calabria, più asciutto altrove con cieli irregolarmente nuvolosi. Tempo stabile in serata e in nottata su tutti i settori sempre con molte nubi sparse.

Temperature minime in generale aumento, massime invece in lieve calo specie al Centro Nord.

