Il Nuovo Basket Aquilano trionfa a Pineto nella Seconda Fase del Campionato di Serie C

Basket Serie C, dopo un supplementare in una gara spettacolare il Nuovo Basket Aquilano supera il Pineto al PalaAngeli

Inizia nel migliore dei modi per il Nuovo Basket Aquilano la Seconda Fase del Campionato di Serie C Silver Abruzzo-Marche-Molise-Umbria. I giovani di coach Tedeschini hanno superato ieri sera per 98-83, dopo un tempo supplementare, il Pineto Basket, formazione ostica, esperta e sempre temibile, dando vita insieme agli adriatici ad un incontro di alto livello spettacolare, che non ha deluso le aspettative dei tantissimi presenti sugli spalti del PalaAngeli.

La gara è stata in sostanziale equilibrio fin dall’inizio, con i giovani della società di Roberto e Paolo Nardecchia che hanno cercato in tutti i modi di chiudere la partita prima della sirena finale, non riuscendoci e vedendosi costretti all’overtime dopo un finale di tempi regolamentari veramente vietato ai deboli di cuore, con capovolgimenti continui del punteggio e con un altissima suspance in campo e sulle tribune! Nel tempo supplementare, però, la maggiore tenuta atletica dei ragazzi aquilani ha fatto si che il punteggio si indirizzasse fin dai primi secondi verso la squadra del capoluogo che apre così nel migliore dei modi questa minifase di 4 incontri che definiranno lo schieramento dei playoffs incrociati tra i due Gironi Interregionali per la promozione alla serie superiore.

NUOVO BASKET AQUILANO – PINETO BASKET: 98-83 (21-15; 46-40; 58-59; 76-76)

N.B:A:: D’Ippolito 21, Oriente 9, Nardecchia M. 2, Santucci 1, Nardecchia N., Di Girolamo,

Budrys 34, Antonini 15, Di Biase, Aristotile, Pocius 16, Ciuffini. All.re: Tedeschini Davide,

D.T.: Nardecchia P.

PINETO: Sulpizii 10, Simonella 9, Timperi 13, Di Francesco 23, Llukacej 12, Scarnecchia 4,

Pira 6, Pavone 4, Gigliotti, Alcini. All.re Torrieri, Ass.: Liberatori