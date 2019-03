Plus Ultra Città di L’Aquila, si giocherà a Pescina

Prima Categoria, si torna in campo il 10 marzo. Via libera della LND per lo svolgimento del match tra Plus Ultra e Città di L’Aquila a Pescina.

La prossima gara del Campionato di Prima Categoria, Girone A, tra la squadra di Trasacco e l’avversaria aquilana, prevista fra due domeniche, si giocherà il 10 marzo al Comunale di Pescina “Barbati”. La Lega Nazionale Dilettanti ha dato l’OK definitivo per lo svolgimento del match nel nuovo campo, esterno alle due squadre, individuato dalla società marsicana. Lo annuncia il servizio stampa della squadra di Trasacco, riportando le parole del presidente: «Con gran fatica abbiamo trovato un terreno di gioco adatto, ringrazio l’Amministrazione pescinese per la disponibilità preziosa».

Continua il valzer dell’incertezza per i campi di Prima Categoria, Girone A. Ultimo in ordine di tempo il problema logistico riscontrato allo Stadio comunale di Trasacco, dichiarato, verso la metà del mese di febbraio scorso, come non dotato dei necessari requisiti di sicurezza e chiuso ad atleti e tifosi attraverso il dettato di una disposizione firmata e resa nota dal Commissario prefettizio del paese marsicano, la dottoressa Trematerra. Per questo motivo, la società trasaccana, presieduta dall’imprenditore Maurizio Di Cintio, si è mossa in tempi record per cercare di trovare una soluzione alternativa, che andasse bene ad entrambe le squadre di calcio, in vista della partita che si disputerà il 10 marzo prossimo, valida per la 25esima Giornata di Campionato.

«Abbiamo, alla fine, – spiega il presidente della società rossoblù di Trasacco – optato per lo Stadio comunale di Pescina. Ringrazio fin da ora il sindaco, Stefano Iulianella, e tutta l’Amministrazione pescinese per la loro estrema cordialità e per la loro disponibilità: una sinergia perfetta. Il nullaosta ufficiale dal Comitato regionale dell’Abruzzo per la Lega ci è giunto nella giornata di ieri».

L’ottava Giornata di ritorno di Campionato, quindi, fra l’altro una delle più importanti, in fatto di misurazione di forza, per la compagine trasaccana, non è più a rischio svolgimento. «Merito di una società attiva e reattiva», conclude il presidente. Fischio d’inizio, perciò, senza più perplessità, alle ore 15 in punto.