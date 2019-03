L’invito “agricolo” de L’abruzzese fuorisede per l’iniziativa #iovadoalmuseo prevista dal 5 al 10 marzo in tutta Italia. L’Abruzzo partecipa con “17 posti fregni”.

«Dal 5 al 10 marzo sarà attiva l’iniziativa #iovadoalmuseo in tutta l’Italia». Lo ricorda con la consueta e “agricola” simpatia la pagina Facebook L’Abruzzese fuorisede:

«Scine, il museo, un luogo per molti misterioso in cui comunque ‘nzi pò appiccià la canalina/fornacella. L’Abruzzo parteciperà con 17 posti incredibili che potrete visitare gratuitamenDe.

«Elenco agricolo: 1) Abbazia di San Clemente a Casauria – Castiglione a Casauria (PE): Ci sono stato, vale la pena, fidati ndundì. 2) Abbazia di San Giovanni in Venere – Fossacesia (CH): Uhhh vista mare ‘na cosa grossa, na freca di matrimoni e si vedono pure i trabocchi. 3) Abbazia di Santo Spirito al Morrone – Sulmona (AQ). Sulmona compà, #punDo. 4) Castello Piccolomini – Collezione Torlonia e Museo d’Arte Sacra della Marsica – Celano (AQ): Il castello che disegnavi da bambino. 5) Chiesa di San Bartolomeo – Carpineto della Nora (PE): Una vera chicca per pochi eletti. 6) Chiesa di San Bernardino – L’Aquila: Eh vabbò… #nolechiacchiere. 7) Chiesa di San Domenico al Corso – Chieti: dove la classicità incontra la fregnità. 8) Chiesa di San Pietro ad Oratorium – Capestrano (AQ): «ROTAS OPERA TENET AREPO SATOR». 9) Chiesa di San Pietro in Albe – Massa d’Albe (AQ): A due passi da “Alba Fucens”, e non serve altro. 10) MUNDA – L’Aquila: Museo Nazionale d’Abruzzo. #nolechiacchiere2. 11) MUSè – Nuovo museo Paludi di Celano – Centro di restauro – Celano (AQ): Mo questo sinceramente non lo conosco; comunque a Celano ci sta il castello di cui sopra, e #vabbone a prescindere. #nzitosce. 12) Museo archeologico nazionale “La Civitella” – Chieti: Alla Civitella di Chieti c’hanno cantato pure Albano e Romina, per dire. #ndipusbajà. 13) Museo archeologico nazionale d’Abruzzo – Villa Frigerj – Chieti: Qua dentro ci sta il Guerriero di Capestrano, #avanDi. 14) Museo archeologico nazionale di Campli – Campli (TE): Porchetta e cultura, la vita è meno dura. 15) Museo casa natale di Gabriele d’Annunzio – Pescara: Splendida la camera da letto, splendide le giacchette del Vate. #quantecosetèPescare. 16) Museo delle armi e delle mappe antiche della fortezza di Civitella del Tronto – Civitella del Tronto (TE): La fortezza, l’aria fina, la SCToria con la “SCT” maiuscola. 17) Taverna ducale – Popoli (PE): Facciata di rara fregnità: la taverna attualmente non vende genziana».

Che aggiungere? Dal 5 al 10 marzo… #stetevealmuseo