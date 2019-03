All’Aquila weekend con deboli piogge nella mattinata di sabato con deboli nevicate in Appennino fino a 1200 metri; esaurimento dei fenomeni al pomeriggio. Sole prevalente nella mattinata di domenica, poco nuvoloso per la restante parte della giornata, ma senza fenomeni di rilievo. Temperature comprese tra +4°C e +11°C.

In Abruzzo possibili locali nevicate nella mattinata di sabato fino a 1200 metri, sereno o poco nuvoloso sulla costa; tempo stabile al pomeriggio con cieli generalmente poco nuvolosi. Ampie schiarite nella mattinata di domenica su tutti i settori; sereno o poco nuvoloso al pomeriggio; nubi in transito in serata sulle coste e sui settori interni.

In Italia tempo stabile sulle regioni del Nord sia al mattino che al pomeriggio ma con nuvolosità medio-alta in transito. Tempo asciutto tra la sera e la notte con ampi spazi di sereno su tutti i settori. Sereno o poco nuvoloso con tempo asciutto al mattino sulle regioni del Centro, residui fenomeni solo sull’Abruzzo. Al pomeriggio ancora tempo stabile ma con nuvolosità irregolare in transito ovunque. Asciutto anche in serata e nottata.

Tempo instabile sulle regioni meridionali con piogge e temporali sparsi al mattino, localmente intensi su Calabria e Sicilia. Fenomeni in graduale attenuazione tra il pomeriggio e la sera su tutti i settori. Ampi spazi di sereno sulla Sardegna.

Temperature stazionarie o in lieve aumento le minime, massime in lieve calo al Sud.

(centrometeoitaliano.it)