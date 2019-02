Marco Marsilio, chi è il nuovo Presidente della Regione Abruzzo

Marco Marsilio prende in mano le redini della Regione, chi è il nuovo Presidente?

Chi è Marco Marsilio, il nuovo Governatore della Regione Abruzzo

Si è svolto oggi, ufficialmente, il passaggio di consegne tra Giovanni Lolli, Presidente Vicario della Regione Abruzzo, e Marco Marsilio. Scopriamo insieme chi è il nuovo Governatore d’Abruzzo.

Marco Marsilio, le sue origini abruzzesi

Marsilio è nato a Roma, nel 1968, ma i genitori sono originari di Tocco da Casauria (PE). Il padre ha fatto ritorno in paese, dove vive da quando è andato in pensione. Alla domanda di alcuni cronisti: “Ma lei è abruzzese?”, Marsilio ha risposto con ironia: “Frechete!”

Marco Marsilio, l’inizio dell’attività politica

Dalla fine degli anni ’80 partecipa ai movimenti studenteschi universitari e dal ’90 al 2000 è vicepresidente di Azione Giovani, il movimento giovanile di Alleanza Nazionale. Da sempre in prima linea per iniziative sociali, ambientali ed a difesa dell’identità dei territori, dal 1993 al 1997 è stato consigliere nella I Circoscrizione di Roma, in pieno centro storico. Dal 1997 al 2008 è stato Consigliere comunale in Campidoglio, dove ha ricoperto il ruolo di capogruppo di Alleanza Nazionale. Anche la sorella, Laura, condivide la passione per la politica del fratello ed è stata Assessore alla Scuola, a Roma, durante il Governo cittadino del Sindaco Gianni Alemanno.

Marco Marsilio, l’elezione alla Camera e la nascita di Fratelli d’Italia

Con le politiche del 2008 Marsilio viene eletto con il Popolo della Libertà alla Camera dei Deputati, nella circoscrizione Lazio 1. Nel 2012 è tra i fondatori di Fratelli d’Italia, del quale è vice Tesoriere nazionale, e nel 2013 sfiora il seggio alla Camera con la lista dei meloniani di FDI. Dal 2014 è segretario amministrativo di Fratelli d’Italia.

Nel 2018 viene eletto al Senato della Repubblica e nel 2019 vince le elezioni regionali in Abruzzo con la coalizione di centrodestra trainata dalla Lega, con gli alleati Fdi, Fi, Udc ed i civici di Azione Politica.

Marco Marsilio, la passione per la cultura

A vent’anni fonda e amministra una cooperativa editoriale e si laurea in filosofia. E’ professore a contratto di Estetica, Museologia e marketing applicato ai Beni Culturali dell’Universtià Link Campus.