Gianluca Zelli, assessorato ad AzP condiviso già in campagna elettorale

Intervista al coordinatore regionale di Azione Politica, Gianluca Zelli.

«Con l’ufficializzazione del nuovo presidente Marsilio potremmo discutere della Giunta in maniera più incisiva. Abbiamo chiesto l’assessorato per Azione Politica, come abbiamo più volte detto anche in campagna elettorale e condiviso con tutto il centrodestra». Così il coordinatore regionale di Azione Politica, Gianluca Zelli, oggi a Palazzo Silone per il passaggio di consegne tra Giovanni Lolli e il nuovo governatore della Regione Abruzzo, Marco Marsilio.

L’intervista integrale.