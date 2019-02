Etel Sigismondi, FdI ha i numeri per avere un posto in Giunta

L’intervista al coordinatore regionale di Fratelli d’Italia, Etel Sigismondi, che ribadisce ai microfoni del Capoluogo.it che i partito ha i numeri per avere un rappresentante in Giunta.

A margine del passaggio di consegne tra l’ex presidente vicario Giovanni Lolli e il nuovo presidente della Regione Abruzzo, Marco Marsilio, l’intervista al coordinatore regionale di FdI, Etel Sigismondi che coglie l’occasione per ringraziare tutto coloro che si sono spesi per l’ottenimento dello storico risultato del primo presidente di Regione in quota FdI: «Non è un caso che questo traguardo sia stato raggiunto in Abruzzo, stiamo dimostrando di crescere di giorno in giorno, anche se molti si aspettavano che la nostra eperienza tramontasse in una stagione politica».

E per quanto riguarda la ripartizione degli assessorati, Sigismondi ha ribadito: «Penso che Marco Marsilio stia già dimostrando di voler essere il presidente di tutti, e sono certo che vorrà comporre una Giunta che sia espressione reale della rapprestanza dei partiti della maggioranza e in tutto questo Fratelli d’Italia ha i numeri per poter ambire ad avere una posizione in Giunta».