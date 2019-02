Progetto CASE Bazzano, l’acqua scola nella camera da letto ed il Comune non interviene

Ancora probelmi tra Comune ed i cittadini residenti nei Progetti Case, questa volta tocca ad una famiglia di Bazzano

Ancora problemi di manutenzione per il Comune dell’Aquila, a 10 anni dal sisma del 2009 i Progetti CASE iniziano ad essere una vera e propria zavorra per la macchina amministrativa del Comune dell’Aquila e sono all’ordine del giorno le segnalazioni per disagi e disservizi. Questa volta la segnalazione arriva da alcuni residenti del Progetto Case di Bazzano, in Via Mia Martini n.6.

Un nostro lettore, A.G., ci scrive:

«Buon giorno, vorrei raccontare quanto ci è accaduto nell’ultima settimana: dal piano superiore del nostro appartamento, esce continuamente dell’acqua che scola nella nostra camera da letto. L’acqua scende lungo la parete ed il cartongesso si sta lentamente squagliando e ammuffendo. La situazione è davvero degradante e siamo andati immediatamente presso gli uffici del Comune per mostrare le foto della situazione».

«I dipendenti comunali – continua la segnalazione – ci hanno assicurato che sarebbero venuti il giorno seguente, ma è passata una settimana e abbiamo richiamato. Anche questa volta ci hanno rassicurato spiegandoci che avrebbero sollecitato il Dirigente. Siamo arrivati a Domenica ed è passata una settimana intera senza che nessuno venisse a controllare la situazione insalubre. Abbiamo inoltre le fogne tutte otturate e l’ascensore della nostra piastra è da tempo fuori servizio».

«Non ne possiamo più di questo degrado in cui viviamo – conclude – e domani mattina andremo a sporgere denuncia alle forze dell’Ordine. Abbiamo tre invalidità di una certa gravità in famiglia».

