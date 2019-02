Join the Game, oggi le tappe provinciali in tutta Italia del 3 vs 3 di Basket

Si stanno svolgendo questa mattina, in tutt’Italia, le tappe provinciali del Join the Game 3 contro 3 di Basket, la più imponente manifestazione sportiva giovanile nazionale. Saranno 35.000 i ragazzi e le ragazze delle categorie Under 14 e Under 13 maschile e femminile impegnati e nella provincia aquilana sarà lo scenario sempre speciale del PalaAngeli ad ospitare l’evento, con l’organizzazione logistica affidata dal Comitato Regionale Fip Abruzzo, presente con il Vice Presidente Sandro Raida referente federale dell’evento, alla società di Roberto e Paolo Nardecchia.

Sono 200 le squadre iscritte in Abruzzo alle 4 tappe previste, in quella aquilana saranno 39: ben 18 dal Nuovo Basket Aquilano (un record assoluto mai registrato), 9 dal 2K5 l’Aquila, 7 dal GS L’Aquila, 5 dal BCA Sulmona e 1 dal Castel di Sangro. Il Nuovo Basket Aquilano affronta il Join the Game da campione provinciale uscente in tutte le categorie e nella scorsa edizione ha conquistato la vetrina italiana con il terzo posto Italiano assoluto di Jesolo nella categoria Under 14, dopo aver vinto la fase Abruzzese, a conferma della importanza di un Settore Giovanile e Minibasket che pone sempre più anno dopo anno la società del PalaAngeli alla ribalta assoluta.