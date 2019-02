Specializzazioni sul sostegno, via libera per 250 posti nell’Università dell’Aquila

Il Ministro dell’Istruzione Bussetti firma per 14.224 posti disponibili per le specializzazioni sul sostegno

Come riportato dal sito www.tecnicadellascuola.it , Il Ministro dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, Marco Bussetti, ha firmato il decreto di distribuzione alle Università dei 14.224 posti disponibili per l’anno accademico 2018/2019 per le specializzazioni sul sostegno. Il decreto firmato dal Ministro individua anche le date delle prove di accesso ai corsi: il 28 marzo, di mattina, ci sarà la prova per la Scuola dell’infanzia, mentre di pomeriggio per la Scuola primaria. Il 29 marzo, invece, di mattina ci sarà la prova per la Secondaria di I grado e di pomeriggio per la Scuola secondaria di II grado.

I posti disponibili in Abruzzo

Università dell’Aquila

Scuola infanzia 50

Scuola primaria 110

Scuola secondaria di primo grado 40

Scuola secondaria di secondo grado 50

Totale: 250

Saranno ammessi alla partecipazione, attraverso apposita selezione, gli aspiranti in possesso dei seguenti requisiti:

per la scuola infanzia e primaria

– laurea in scienza della formazione o diploma di maturità magistrale conseguito entro l’anno scolastico 2001/02. Valgono anche i diplomi ad indirizzo sperimentale conseguiti, sempre entro il 2001/02, presso istituti magistrali;

per la scuola secondaria di I e II grado

– una qualsivoglia abilitazione (anche conseguita all’estero purché sia presentata richiesta di riconoscimento);

– laurea magistrale valida per l’insegnamento e 24 crediti CFU in ambito psicologico, pedagogico, antropologico e metodologico;

– un diploma ITP valido per l’insegnamento.

Per questa prima volta basta aver svolto servizio per almeno 3 anni negli ultimi 8 anni scolastici.