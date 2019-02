Venerdì all’Aquila tempo asciutto al mattino con cieli sereni o poco nuvolosi. Nuvolosità in aumento al pomeriggio ma senza fenomeni associati. Stabile anche in serata e nottata con nubi sparse e schiarite. Temperature comprese tra 2°C e +13°C.

In Abruzzo al mattino tempo stabile con cieli sereni o poco nuvolosi ovunque. Nuvolosità in aumento al pomeriggio con locali piogge sulle coste, stabile altrove. Tra la sera e la notte piogge sparse con neve sui rilievi oltre i 1200-1300 metri.

In Italia al Nord sole e bel tempo per tutto l’ arco della giornata eccetto al mattino qualche foschia, nebbia o nube bassa presente in pianura Padana e qualche disturbo sui crinali di confine delle Alpi altoatesine. Al Centro giornata caratterizzata dal tempo stabile con cieli poco o irregolarmente nuvolosi al mattino su tutte le regioni e ampie schiarite dal pomeriggio in Toscana e Lazio. Attenzione in serata a qualche precipitazione tra Marche e Abruzzo, nevosa in Appennino oltre i 1300 metri di quota. Al Sud al mattino condizioni di tempo stabile con cieli sereni sulle isole, poco o irregolarmente nuvolosi sulle regioni peninsulari. Dal pomeriggio aumenta l’instabilità con locali precipitazioni in Appennino e dalla sera torna il maltempo con piogge diffuse, neve in Appennino oltre i 1300 metri di quota.

Temperature stazionarie o in aumento al nord, in calo dal pomeriggio al centro-sud.

(centrometeoitaliano.it)