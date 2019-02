Luciano D’Alfonso presidente della Bilaterale Interparlamentare Italia-Paese Balcanici

Il Senatore Luciano D’Alfonso – ex presidente della Regione Abruzzo, è stato nominato dall’Unione Interparlamentare quale Presidente della Sezione Bilaterale di Amicizia Interparlamentare Italia – Paesi Balcanici.

La Sezione Bilaterale opererà, in raccordo con la Presidenza dell’Unione Interparlamentare, per consolidare i rapporti di amicizia e di collaborazione tra il Parlamento italiano e quelli di Bosnia-Erzegovina, Kosovo, Macedonia e Montenegro.

I Paesi Balcanici rappresentano un’area di interesse per l’Italia sotto il prof ilo politico e della sicurezza. Importante è la forte presenza dell’Italia in queste regioni a livello economico. L’Italia è, in particolare, il primo Paese importatore del Kosovo.

Diverse aziende italiane hanno inoltre deciso di investire in quest’area in diversi settori , tra i quali Terna e A2A in Montenegro nel settore energetico, Conad in Kosovo nel settore della GDO. Significativa la presenza di Istituti di Credito italiani in quest’area.

Il Senatore Luciano D’Alfonso ha inviato ieri a tutti i Parlamentari italiani una nota con la quale manifesta l’intenzione di formare un gruppo composto dai 5 ai 12 membri che costituiranno la Sezione da lui presieduta, nel rispetto della consistenza numerica di ciascun Gruppo Parlamentare.

Attraverso questo organismo, afferma di voler promuovere e favorire le più opportune iniziative atte a migliorare i rapporti che l’Italia intrattiene con gli Stati Balcanici, a livello economico, sociale e politico.