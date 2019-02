Cooking Quiz a L’Aquila, gli studenti dell’Alberghiero si sfidano con il quizzone sulla cucina

Cooking Quiz, arriva a L’Aquila con gli studenti dell’Alberghiero “L. Da Vinci”

Destinazione l’Aquila presso l’IPSSEOA “Leonardo Da Vinci” dove venerdì saranno protagonisti del Cooking Quiz gli studenti delle classi 4^ a indirizzo cucina e sala. I ragazzi assisteranno alle lezioni di Davide Mondin, Docente ALMA di Storia e Cultura dell’alimentazione.

Il Concorso prevede una didattica interattiva e coinvolgente condotta dai prestigiosi docenti ALMA e una fase successiva di verifica, attraverso il quiz multi-risposta, guidata da Alvin Crescini di Peaktime, società produttrice del Format.

Un boom di richieste di partecipazione da parte degli Istituti Alberghieri di tutta Italia. Primi sostenitori del format sono i professori, che dopo ogni appuntamento restano molto soddisfatti per l’attenzione e il coinvolgimento dei propri studenti durante tutta la durata del contest.

Novità di questa edizione è l’introduzione di consigli su come effettuare una corretta raccolta differenziata degli imballaggi e dei prodotti utilizzati in cucina grazie alla collaborazione del Consorzio COREPLA (Consorzio Nazionale per la raccolta, il riciclo e il recupero degli imballaggi in plastica) e del Consorzio RICREA (Consorzio Nazionale Riciclo e Recupero Imballaggi Acciaio).

Cosa è Cooking Quinz?

Cooking Quiz è un progetto patrocinato da Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari, Forestali e del Turismo ed è ideato da Plan Edizioni e Peaktime in collaborazione con ALMA, La Scuola internazionale di Cucina Italiana. Affiancano il progetto: Barilla, Carine Abbigliamento da Lavoro, CNA Agroalimentare, Coal, COREPLA Consorzio Nazionale per la raccolta, il riciclo e il recupero degli imballaggi in plastica, Fabbri, Food Brand Marche, Granarolo, IMT Marche, Mutti, Orogel, Piazza, Qui da Noi Cooperative Agricole, RICREA Consorzio Nazionale Riciclo e Recupero Imballaggi Acciaio, Unicam, Zucchi e Partner tecnologico Med Store.

Curiosità, informazioni e foto su cookingquiz.it e sulla pagina Facebook @cookingquiz e Instagram @cooking_quiz.