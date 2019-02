Mercoledì all’Aquila ampi spazi di sereno al mattino, mentre al pomeriggio e nelle ore serali i cieli saranno generalmente poco nuvolosi. Temperature comprese tra 0°C e +12°C.

In Abruzzo condizioni di tempo stabile con sole prevalente su tutto il territorio nel corso della mattinata; poco nuvoloso nel pomeriggio come anche in serata su tutta la regione.

In Italia giornata grigia al Nord sia nelle ore diurne che in quelle serali con nubi basse e possibili riduzioni della visibilità specie in pianura Padana per nebbie anche fitte specie lungo il corso del fiume Po. Cieli irregolarmente nuvolosi in montagna e sulla Liguria.

Giornata caratterizzata dal tempo asciutto al Centro ma con nubi irregolari sul versante tirrenico specie al mattino e dal pomeriggio anche sul versante adriatico. Maggiori aperture del cieli in Appennino.

Tempo stabile sulle regioni meridionali fin dal primo mattino con cieli sereni o poco nuvolosi. Si rinnovano le condizioni di totale stabilità anche al pomeriggio e in serata sia sui settori peninsulari che su quelli insulari.

Temperature senza variazioni di rilievo o in lieve aumento.

(centrometeoitaliano.it)