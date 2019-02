Emanuele Imprudente in Regione, esportiamo il buon Governo Lega

Intervista all’assessore Emanuele Imprudente, in procinto di lasciare il Consiglio comunale dell’Aquila per la Regione Abruzzo.

Uno degli ultimi consigli comunali per Emanuele Imprudente, eletto alla Regione Abruzzo: «Oggi la Lega ha responsabilità di governo e di guidare la coalizione per dare seguito al cambiamento che abbiamo anticipato in campagna elettorale». Per quanto riguarda un suo eventuale impegno in Giunta regionale, Imprudente ha sottolineato: «La scelta non sarà mia, la mia è solo una disponibilità che è sul tavolo del partito e insieme valuteremo quello che sarà più utile per il nostro territorio».