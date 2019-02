Villa Letizia, test su genoma umano per la prevenzione del cancro

Clinica Villa Letizia L’Aquila: al via test su genoma umano, non invasivo e all’avanguardia per prevenzione cancro.

Stati: nuova frontiera, unici in Abruzzo.

Servizio attivato in collaborazione con Dante Labs.

Valutare la predisposizione genetica e quindi prevenire il rischio di cancro ereditario e di altre gravi patologie genetiche, per il paziente, ed anche per suoi figli e parenti, attraverso un test sul genoma umano, non invasivo e all’avanguardia, visto che si effettua con un semplice prelievo della saliva.

L’innovativo servizio, considerato la nuova frontiera per la prevenzione, è stato attivato, unico in

Abruzzo, nella clinica privata Villa Letizia di Preturo (L’Aquila): è curato, in particolare, nel

laboratorio analisi della casa di cura, grazie ad un accordo sottoscritto con la Dante Labs, società

leader nella fornitura di servizi di test genetici e biomolecolari sul genoma umano, con sede a

L’Aquila e a New York, fondata dal giovane aquilano, trapiantato negli States, Andrea Riposati.

Il costo della prestazione, in regime non convenzionato con la Asl, è di circa 200 euro, e si avvale di una tecnologia che, combinata con una migliore comprensione delle basi genetiche del cancro, sta rivoluzionando il modo in cui si affronta nel mondo una patologia che in Abruzzo ha colpito 58 mila persone, con 7.600 nuovi casi nel 2017, in base ai dati aggiornati a ottobre 2018.

«La medicina è in continua evoluzione e la nostra struttura intercetta le novità per aumentare il livello dell’offerta sanitaria, delle cure e, soprattutto, della prevenzione – spiega il direttore generale di Villa Letizia, Daniela Stati -. Questo test costituisce una nuova frontiera che, in collaborazione con una struttura all’avanguardia che tra l’altro nasce nel nostro territorio, non abbiamo esitato a proporre ai nostri utenti e alla nostra comunità.»

Dante Labs adotta uno dei test più accurati del mercato del “next generation sequencing”, che

consente l’identificazione di mutazioni clinicamente attuabili, così come la scoperta di nuove

varianti che determinano lo sviluppo del cancro, con la copertura dell’intero esoma di 508 geni

correlati ad esso, e analizzando le tipologie più comuni di alterazioni.

Un metodo che consente anche di prevenire e combattere efficacemente una ampia gamma di altre patologie.

Questi nel dettaglio i servizi di laboratorio effettuati: test per malattie genetiche su genoma totale, sequenziamento di esoma, sequenziamento di Dna tumorale, sequenziamento di Dna tumorale circolante, genotipizzazione con microarray.

I test di laboratorio di Dante labs vengono effettuati su appositi campioni biologici, come saliva,

sezioni istologiche e dna isolato, ma anche sui dati contenuti nelle cartelle cliniche relative a diagnosi strumentali e dati annessi e dati anamnestici e diagnosi cliniche, messe a disposizione dal laboratorio analisi di Villa Letizia, diretto dalla dottoressa Ernestina Feliciani in collaborazione con la dottoressa Laura D’Ignazio.

In base alle risultanze del test, illustrate in un dettagliato rapporto da parte di Dante Labs, sarà

anche possibile individuare percorsi terapeutici personalizzati per prevenire l’insorgenza delle

patologie.