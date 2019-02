Rugby abruzzese, il resoconto di tutti i risultati del weekend della palla ovale

Quello giunto al termine è stato un fine settimana intenso per numero di partite e tornei per le squadre del Rugby abruzzese

In Serie A l’Unione L’Aquila torna sconfitta dalla trasferta sarda: l’Alghero ha la meglio sui neroverdi. Nel recupero della nona giornata di Serie A femminile le Belve Neroverdi perdono di misura in casa con il Rugby Bologna.

In Serie B risultati larghi per le abruzzesi: il Paganica vince facile in casa, l’Avezzano soccombe a Napoli.

Nella Serie C nazionale perdono tutte e tre le abruzzesi in campo. La domenica ha registrato anche l’esordio per la nuova fase del campionato interregionale di Serie C (impegnate quattro abruzzesi nel girone promozione e in Coppa Interregionale) e per un torneo U12 al Fattori dell’Aquila, che ha visto spalti pieni e impegnate 12 squadre provenienti da tre regioni.

Da segnalare, infine, la prima vittoria in un concentramento seniores seven da parte dell’Amatori Teramo femminile.

I risultati del fine settimana, in attesa dell’omologazione da parte del giudice sportivo.

Campionato nazionale di Serie A, girone 3 | XII giornata | 17 febbraio, ore 14:30

Amatori Alghero – UR L’Aquila 34-11

Campionato nazionale di Serie A femminile, girone 2 | recupero IX giornata | 17 febbraio, ore 14:30

Belve Neroverdi – Rugby Bologna 17-22

Campionato nazionale di Serie B, girone 4 | XIII giornata | 17 febbraio, ore 14:30

Polisportiva Paganica – Arechi Rugby 73-5

Napoli Afragola – Avezzano Rugby 55-10

Campionato nazionale di Serie C | fase promozione, gir. 5 |II giornata | 17 febbraio, ore 14:30

Imola Rugby – Polisportiva Abruzzo 73-7

Campionato nazionale di Serie C, girone G | XIII giornata | 17 febbraio, ore 14:30

RC Latina – UR L’Aquila 22-7

Pescara Rugby – Union Viterbo 17-25

Campionato regionale di Serie C | fase promozione | I giornata | 17 febbraio, ore 14:30

Amatori Teramo – Rugby Perugia 17-20

Rugby Tortoreto – Rugby Gubbio 0-64

Campionato regionale di Serie C | Coppa interregionale | I giornata |17 febbraio, ore 14:30

Foligno Rugby – R. Sulmona 1967 64-3

Riposa Vecchie Fiamme

Coppa Italia Femminile | girone interregionale 7 | Jesi (Ancona)

Rugby Jesi, Dorica Rugby, Amatori Teramo, Rugby Urbino, Banca Macerata

Campionato élite U18 |XIII giornata |17 febbraio, ore 12

UR L’Aquila – Primavera Rugby 22-10

Avezzano Rugby – UR Capitolina 14-36

Campionato interregionale U18 (Abruzzo-Lazio) | XIII giornata | 16 febbraio, ore 18:30

Colleferro Appia – Polisportiva Paganica 41-7

Coppa Italia femminile U18 | VIII giornata | San Salvo (Chieti) | 17 gennaio

Rugby Tetras, Amatori Napoli, Partenope Napoli, Hammers Campobasso, Le Longobarde

Campionato élite U16 | III giornata | 17 febbraio, ore 14:15

Rugby Experience – Amatori Catania 83-5

Campionato interregionale CAL U16 | gir. 1 | III giornata | 17 febbraio, ore 11

Arnold Rugby – Avezzano Rugby 19-8

UR L’Aquila – Polisportiva Lazio 5-45

Coppa Lazio Abruzzo U16 | gir. 3 | III giornata | 17 febbraio, ore 11

Roma Legio Invicta 2 – Adriatica RC 31-45

Rieti Rugby – Polisportiva Abruzzo non comunicato all’ufficio stampa FIR

Curiana Rugby – Rugby Sambuceto 7-47

UR Capitolina – Polisportiva Paganica 47-5

Raggruppamenti regionali U14 | II Fase | III giornata | 16 febbraio, dalle ore 16

Avezzano Rugby – Polisportiva L’Aquila

Avezzano Rugby – Rugby Sambuceto

Polisportiva L’Aquila – Rugby Sambuceto (Avezzano)

Polisportiva Abruzzo – Polisportiva Paganica

R. Sulmona 1967 – Pescara Rugby

Raggruppamenti interregionali U14 | II Fase | Roma | 16 febbraio, ore 17

Fiamme Oro 1 – Rugby Experience

Torneo “Rex: a 10 anni dal sisma” U12 | Stadio “Tommaso Fattori”, L’Aquila

Rugby Experience (2 squadre), Arnold Rugby, UR Capitolina, Nea Ostia, Primavera Rugby, Rugby Perugia, Appia Rugby, Avezzano Rugby, Polisportiva Paganica, Polisportiva L’Aquila, Rugby Sambuceto

Raggruppamenti regionali U12 | II Fase | II giornata | San Salvo (Ch) | 17 febbraio, dalle ore 10

Polisportiva Tetras, Amatori Teramo, Rugby Tortoreto, Pescara Rugby, Molise Dolphins