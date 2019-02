Unione Rugby L’Aquila, trasferta insidiosa in Sardegna

Trasferta insidiosa per l’Unione Rugby L’Aquila, che domenica alle 14:30 giocherà al Campo Comunale Maria Pia di Alghero, contro la formazione neo promossa allenata da Steve Bortolussi e Tino Paoletti, che occupa la quarta posizione del girone 3 di serie A.

In Sardegna gli aquilani cercheranno punti importanti per la classifica che vede nella zona retrocessione 6 squadre in 7 punti. Dirigerà l’incontro l’arbitro Stefano Roscini di Milano, assistito da Uccheddu e Deidda di Cagliari.

Questi i convocati dei tecnici Roberto D’Antonio e Luigi Milani: Anderson, Alloggia, Ciaglia, Cortesi A., Cortesi L, Cucci, Di Febo A, Di Santo, Donadio, Du Toit, Ferrara, Fiore, Fiorentini, Giampietri , Lofrese, Mejia, Milani, Niro, Pattuglia, Petrolati, Pompeo, Sebastiani, Valdrappa.

Nel girone G di serie C1 la formazione cadetta allenata da Alessandro Marozzi ed Alessandro Vicini L’Aquila gioca a Latina (Arbitro: Alessandro D’Orsi di Napoli) un importante scontro salvezza.

Infatti i neroverdi dopo la sconfitta nel derby con il Pescara hanno solo 6 lunghezze di vantaggio dagli squali che occupano l’ultimo posto, considerato il ritiro della Roma Urbe.

Il Museo Rugby Club Vecchio Cuore Nero Verde organizza un pullman in occasione dell’incontro allo Stadio Olimpico di Roma di domenica 24 febbraio 2019 alle ore 16 tra Italia e Irlanda, valevole per la terza giornata del Guinness Sei Nazioni 2019. La partenza è prevista alle ore 12 da Centi Colella ed il prezzo del viaggio è di € 17,00 prenotazioni entro il 21/02/2019 si possono effettuare al Presidente Luigi Cerroni al numero 349 4247971 o via email rcvecchiocuoreneroverde@gmail.com

PROGRAMMA DEL FINE SETTIMANA

17.02.19 – ore 14.30 SERIE A RUGBY GIRONE 3 GIORNATA 3 Rit.

AMATORI R. ALGHERO – UNIONE RUGBY L’AQUILA (Arbitro Stefano Roscini di Milano; Assistenti Uccheddu e Deidda di Cagliari)

17.02.19 – ore 14.30 SERIE C – GIRONE 1 GIRONE G Giornata 2 Rit.

RUGBY CLUB LATINA- UNIONE RUGBY L’AQUILA (Arbitro: Alessandro D’Orsi di Napoli)

17.02.19 – ore 12:00 CAMPIONATO ELITE UNDER 18 Campo CENTI COLELLA

UNIONE RUGBY L’AQUILA SSD ARL – PRIMAVERA RUGBY ASD

17.02.19 – ore 11.00 CAMPIONATO UNDER 16 – LAZIO/ABRUZZO II Fase 2018/2019 “TROFEO C.A.L.” GIRONE 2 GIORNATA 3 CONFERENCE – Campo CENTI COLELLA

UNIONE RUGBY L’AQUILA – POL. LAZIO RUGBY JUNIOR 1

16.02.19 – ore 16.00 CAMPIONATO UNDER 14 – AVEZZANO Campo di Via dei Gladioli

AVEZZANO RUGBY – POL. L’AQUILA RUGBY

SERIE C2 2018– 2019 – GIRONE REGIONALE UMBRIA MARCHE ABRUZZO – SECONDA FASE ( qualificazione per coppa interregionale) Prima giornata di andata

17.02.19 Vecchie Fiamme old rugby – Riposo