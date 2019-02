NBA, al PalaAngeli match con la vice capolista Mosciano

Serie C – Big-match domani al PalaAngeli: il Nuovo Basket Aquilano riceve la vice capolista Mosciano

Domani al PalaAngeli alle 18:00 big match di SERIE C Abruzzo-Marche-Molise-Umbria, con il Nuovo Basket Aquilano che riceverà la vice capolista Mosciano Basket, insieme al Vasto la squadra maggiormente attrezzata per poter puntare alla vittoria finale.

La squadra adriatica si sta confermando di gara in gara team molto solido e con numerosi elementi di grande esperienza, con lo statunitense Dominc Scafidi che si sta rivelando un autentico lusso per questa categoria.

Per i ragazzi aquilani, che occupano la quinta piazza e che hanno ormai quasi matematicamente raggiunto l’accesso ai playoffs ad otto per la promozione, un duro impegno che però i giovani della società di Roberto e Paolo Nardecchia affronteranno sicuramente con la stessa determinazione messa sul parquet nelle ultime gare, giocate con l’handicap di tanti infortuni (anche domani out Fabio Foresta e Sergio Di Biase, con il recupero però di Giulio Antonini), ma con estremo orgoglio, molto apprezzato tra l’altro anche domenica scorsa dai tantissimi appassionati presenti sulle tribune del PalaAngeli e che anche per domani si attendono numerosi come nelle previsioni della vigilia.

In settimana, intanto, sugli scudi le squadre del Settore Giovanile, che continuano a mietere successi facendo risaltare in ogni categoria il nome dell’Aquila, al momento sono addirittura 3 quelle al comando dei rispettivi Campionati Regionali, con le altre categorie comunque sempre nelle prime tre piazze abruzzesi: una conferma davvero importante della bontà e della crescita dei Settori Giovanili e Minibasket del sodalizio aquilano.