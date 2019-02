All’Aquila condizioni di tempo stabile con cieli irregolarmente nuvolosi al mattino e al pomeriggio; sereno nel corso della serata. Temperature comprese tra -1°C e +8°C.

In Abruzzo nuvolosità irregolare nel corso della giornata su gran parte del territorio, ma senza fenomeni di rilievo; maggiori schiarite in Appennino. Cieli prevalentemente sereni o poco nuvolosi in serata.

In Italia giornata all’insegna del bel tempo al Nord con sole prevalente sia in pianura che in montagna eccetto qualche foschia o banco di nebbia lungo il corso del fiume Po specie al primo mattino e durante le ore notturne, tuttavia in diradamento durante le ore centrali della giornata. Tempo stabile per tutto l’arco della giornata sulle regioni centrali con nubi sparse in Abruzzo e con il sole prevalente invece su tutte le altre regioni.

Possibili piogge ancora al mattino tra Molise, Campania, Puglia e Basilicata, non sono escluse precipitazioni anche a carattere temporalesco al pomeriggio tra Basilicata, Calabria e Sicilia, stabile invece in Sardegna con sole prevalente per tutto l’ arco della giornata.

Temperature in aumento nei valori massimi.

