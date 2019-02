All’Aquila tempo stabile con addensamenti nuvolosi a partire dalla mattinata fino al pomeriggio, ma senza fenomeni di rilievo; maggiori schiarite nel corso della serata.

In Abruzzo condizioni di tempo stabile con cieli irregolarmente nuvolosi su tutto il territorio nel corso delle ore diurne; generalmente poco nuvoloso in serata, maggiori addensamento sui settori sud orientali, ma senza fenomeni.

In Italia condizioni di tempo stabile al Nord Italia ma con cieli irregolarmente nuvolosi specie nelle ore diurne localmente per addensamenti anche bassi. Maggiori schiarite in serata e in nottata ma con nebbie e foschie lungo il corso del Po. Tempo asciutto per tutto l’arco della giornata sulle regioni centrali ma con nubi sparse. Addensamenti anche consistenti al mattino e al pomeriggio tra Lazio e Abruzzo, mentre dalla serata sono attesi ampi spazi di sereno salvo che sull’Adriatico.

Piogge sparse e acquazzoni al Sud Italia localmente intensi soprattutto sulla Sicilia. Precipitazioni anche sulla Calabria e sulle zone interne Peninsulari con i fenomeni che andranno man mano esaurendosi dalla serata. Cieli sereni sulla Sardegna.

All’Aquila temperature comprese tra 0°C e +8°C.

(www.centrometeoitaliano.it)