Antonio Del Corvo sul tema dei Fondi Europei il 3 febbraio ad Avezzano

Antonio Del Corvo sul tema dei Fondi Europei domenica 3 febbraio ad Avezzano.



Domenica 3 Febbraio alle 11.30 presso la sede elettorale di Antonio Del Corvo, in Via Veneto 74 ad Avezzano, si terrà una conferenza stampa alla quale sarà presente, oltre a Fabiana Donadei candidata di Pratola Peligna per il Consiglio Regionale, l’Europarlamentare Barbara Matera.

Eletta nella Circoscrizione Italia meridionale (che comprende i collegi di Abruzzo, Molise, Campania, Puglia, Basilicata e Calabria), Barbara Matera ha raccolto 130.490 preferenze, seconda solo a Silvio Berlusconi.

Attualmente ricopre i seguenti incarichi presso il Parlamento Europeo : Vicepresidente Commissione per i diritti della donna e l’uguaglianza di genere, Membro Commissione per i bilanci, Delegazione alla commissione parlamentare mista UE-Turchia, Membro sostituto Commissione per lo sviluppo regionale, Delegazione per le relazioni con il Parlamento panafricano.

Antonio Del Corvo e Fabiana Donadei, insieme all’On Matera, affronteranno il tema dei Fondi Europei.