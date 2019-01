Unione Rugby L’Aquila, sfida alla capolista

Oggi, domenica 13 gennaio, sfida alla capolista per l’Unione Rugby L’Aquila.

La formazione neroverde torna in campo per l’ultima giornata del girone di andata, primo match del 2019, sul campo di Via Flaminia di Roma contro la Capitolina, leder indiscussa del girone 3 di serie A con 36 punti e che si è aggiudicata tutti gli otto incontri fino ad oggi disputati. La neve ed il maltempo hanno provocato non pochi problemi alla preparazione della squadra guidata da Roberto D’Antonio e Luigi Milani, che comunque partirà domenica mattina verso la capitale per tentare il colpaccio.

Dirigerà l’incontro l’Arbitro Riccardo Angelucci di Livorno, assistito da Giovanelli di La Spezia e Gioffredi di Genova.

Questi i convocati: Anderson, Alloggia, Chiarizia, Cucci, Daniele, Di Febo A., Di Santo, Donadio, Du Toit, Ferrara, Fiore, Fiorentini, Giampietri, Lofrese, Mejia, Niro, Pattuglia, Petrolati, Pupi, Santavenere, Sansone, Sebastiani, Suarez, Tinari, Valdrappa.

Anche la formazione cadetta allenata da Alessandro Vicini ed Alessandro Marozzi giocherà nella capitale contro la Lazio, terza forza del girone G del campionato di serie C1 (Arbitro: Markus Dosti di Roma), così come l’under 18 Elite che alle 12 gioca al Campo Giulio Onesti sempre contro le aquile biancoazzurre (Arbitro: Sironi).

Il Museo Rugby Club V.C.N.V. organizza un pullman in occasione dell’incontro del 09/02/2019 allo Stadio Olimpico di Roma tra Italia e Galles per il 6 Nazioni, il prezzo è di € 17,00 e si può prenotare fino al 06/02/2019 telefonando a Luigi 349 4247971 o inviando un’email a

rcvecchiocuoreneroverde@gmail.com.

La partenza è fissata alle ore 14:30 dal piazzale di Centi Colella.

Definite dalla Federazione anche le date dei recuperi delle gare non disputate per neve il 16 dicembre 2018:

03.2.2019 – ore 14.30 SERIE A RUGBY GIRONE 3 recupero 7 giornata Andata

UNIONE RUGBY L’AQUILA-US RUGBY BENEVENTO

03.2.2019 – ore 14.30 SERIE C – GIRONE 1 GIRONE G recupero 9 Giornata Andata

UNIONE RUGBY L’AQUILA-PESCARA RUGBY

10.2.2019 alle ore 12:00 CAMPIONATO ELITE UNDER 18

UNIONE RUGBY L’AQUILA SSD ARL – ASD ROMA LEGIO INVICTA XV

Di seguito il programma del fine settimana:

13.01.19 – ore 14.30 SERIE A RUGBY GIRONE 3 GIORNATA 9 And.

UNIONE RUGBY CAPITOLINA-UNIONE RUGBY L’AQUILA (Arbitro: Riccardo Angelucci di Livorno)

13.01.19 – ore 14.30 SERIE C – GIRONE 1 GIRONE G Giornata 10 And.

POL. S.S. LAZIO R.1927-UNIONE RUGBY L’AQUILA (Arbitro: Markus Dosti di Roma)

13.01.2019 alle ore 12:00 CAMPIONATO ELITE UNDER 18 POL. S.S. LAZIO RUGBY 1927 AD – UNIONE RUGBY L’AQUILA SSD ARL al Campo G.ONESTI 2 VIA DEI CAMPI SPORTIVI, 48 ROMA RM (N.gara U8/1/09/A/04/0)