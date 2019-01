Nuova ondata di gelo invernale su L’Aquila, con temperature in picchiata e neve a quote basse prevista per le prossime 24 ore.

Neve a quote pianeggianti nelle Marche ed in Abruzzo, con fiocchi che imbiancheranno diverse città del Centrosud, ed in particolare L’Aquila e Campobasso, con temperature in calo anche di 5-7 gradi.

La nuova sferzata da parte di questo inverno, anche se non estrema come quella della scorsa settimana, porterà nuovamente una parte dell’Italia sotto zero. A causarla, secondo quanto spiega Andrea Vuolo, meteorologo di 3bmeteo.com,

“è la perturbazione artica che nasce dalla Scandinavia, che passerà sui Balcani per poi giungere sull’Adriatico. Si avrà quindi, già a partire da oggi – il picco sarà tra giovedì e venerdì – una nuova irruzione di aria artica principalmente nelle regioni centrali adriatiche”.

Anche Marche, Puglia, Basilicata e isole maggiori saranno le regioni più coinvolte da questa fase ‘gelata’. In particolare è possibile neve a quote pianeggianti (gli accumuli non saranno però importanti) su Marche ed Abruzzo, a quote collinari su Molise, Puglia, Basilicata, parte della Calabria e in Sicilia e Sardegna.

Neve in abbondanza quindi sugli Appennini, con gran parte delle Alpi ancora a secco, fatta eccezione per Tirolo, Alto Adige e Valtellina.