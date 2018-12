TUA Sangritana, nuovo orario dal 9 Dicembre

Ferrovia TUA/Sangritana: da domani, 9 dicembre, il nuovo orario di servizio.



Domani, domenica 9 dicembre 2018, entra in vigore il nuovo orario dell’impresa ferroviaria TUA/Sangritana.

TUA Spa, che svolge servizio di trasporto passeggeri su ferro nelle regioni Abruzzo, Marche e Molise, nel redigere la nuova offerta, ha cercato di interpretare al meglio le esigenze di mobilità della propria clientela conciliandole con i vincoli di natura normativa vigenti (come ad esempio le limitazioni d’orario e di velocità sulla tratta Lanciano-San Vito) e con aspetti di altra natura (disponibilità di tracce su Rete Ferroviaria Italiana, coincidenze con i vettori gomma di Tua Spa.

Il nuovo orario di servizio di Tua è disponibile sul sito aziendale www.tuabruzzo.it, sui canali social della società (Facebook: Tua Spa Società unica abruzzese di trasporto e Twitter: @tua_spa), oltreché nelle diverse biglietterie Tua Spa.

Gli orari dei servizi TUA Spa sono in fase di caricamento anche sulla ricerca oraria di Trenitalia; tale operazione sta richiedendo una tempistica maggiore, pertanto, all’entrata in vigore del 9 dicembre, si suggerisce di prendere in considerazione esclusivamente i canali di comunicazione di Tua Spa per la consultazione dei servizi offerti, almeno nelle prime settimane del nuovo orario.

Si precisa, infine, che da lunedì 10 dicembre a sabato 15 dicembre 2018 alcune corse assumeranno un numero diverso da quello indicato nell’orario di servizio (il numero 76) di TUA Spa; tali corse saranno annunciate come “straordinarie”.

Per ottenere informazioni relative agli orari dei servizi ferroviari, è possibile contattare i numeri di telefono 0872.708444 oppure 0872.708393, dalle ore 06:30 alle ore 19:30 nei giorni feriali.