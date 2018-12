Ricostruzione, incursione di Crimi in città

Il sottosegretario con delega alla Ricostruzione Vito Crimi è stato in città questo pomeriggio.

Una visita improvvisa quella di Crimi, che ha raccolto con sollecitudine l’appello di sindaci e rappresentanti locali sullo stop alla ricostruzione

All’incontro a Palazzo Fibbioni hanno partecipato il sindaco Biondi, il presidente vicario della Regione Abruzzo, Giovanni Lolli, alcuni parlamentari, il Capo Dipartimento della Protezione civile, Angelo Borrelli, e i coordinatori dei sindaci dei Comuni del cratere sismico del 2009, Francesco Di Paolo e Sandro Ciacchi.

“Si è trattato – ha spiegato il sindaco Biondi – di una prima interlocuzione con il sottosegretario Crimi, che ringrazio per la sollecitudine con cui ha inteso venire in città per ascoltare le istanze dei territori e capire quali siano le necessità più impellenti da affrontare, anche in vista dell’approvazione della legge di bilancio”.

Restituzione delle tasse per imprese richiesta dall’Europa, fondi per il riequilibrio dei bilanci del Comune dell’Aquila e del cratere e percorso per la stabilizzazione dei precari assunti dopo il sisma del 2009: sono queste, tra gli argomenti trattati, le priorità sottoposte al sottosegretario Crimi.

“La riunione si è svolta in un clima molto positivo, da cui è emersa la volontà comune di collaborare per trovare soluzione alle molte problematiche ancora aperte nelle aree colpite dal terremoto del 2009. – ha aggiunto il primo cittadino – Ci siamo lasciati con l’impegno di ritrovarci ai primi di gennaio, per fare un nuovo punto della situazione, coinvolgendo anche altre componenti territoriali e forze produttive del cratere. I ritrovati assetti della governance della ricostruzione e la recente nomina del senatore Crimi fanno ben sperare per il superamento di una impasse nei processi di rinascita dei territori che negli ultimi mesi aveva creato più di una preoccupazione in amministratori locali, aziende e cittadini”.

Il sindaco e il sottosegretario, dopo la riunione a Palazzo Fibbioni, hanno effettuato un sopralluogo nella chiesa di Santa Maria del Suffragio, che sarà restituita alla città domani alla presenza del presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, e altre autorità governative italiane e francesi