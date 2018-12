Unione Ciechi, le iniziative per la Giornata Internazionale delle persone con disabilità

In occasione della “Giornata Internazionale delle persone con disabilità”, nell’ambito delle manifestazioni organizzate dal Comune dell’Aquila nella settimana 3 – 7 dicembre 2018, l’Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti – Sezione di L’Aquila, organizza le seguenti iniziative.

Martedì 4 dicembre Presso il Ristorante “La Posta” di Poggio Picenze alle ore 17,00 si svolgerà l’incontro informativo “Facciamo luce sulla legalità” aperto alla cittadinanza. L’evento ha l’intento di chiarire alcuni aspetti e luoghi comuni sulla disabilità visiva: chi sono i cosiddetti “falsi ciechi”, le patologie oculari e la riabilitazione visiva nell’ ipovisione, la definizione di “cieco”, la sua idoneità al lavoro, l’abbattimento delle barriere sensoriali nei musei, le truffe ad anziani e disabili.

Interverranno gli oculisti prof.ssa Paola Iorio e prof. Marco Ciancaglini, la dott.ssa Patrizia Masciovecchio (UOC Medicina Legale), il dott. Domenico Pompei (ASL1 Abruzzo), il colonnello Luciano Sammarone (Carabinieri UTB Castel di Sangro), il dott. Giuseppe Della Ragione (prevenzione e soccorso pubblico – volanti), il Colonnello Filippo Petri (comandante Gruppo Tutela Finanza Pubblica, Nucleo PEF di L’Aquila).

Alle ore 20,00 seguirà la “Cena al buio” presso il Ristorante “La Posta”: un’occasione insolita in cui persone non vedenti, in qualità di camerieri, inviteranno i commensali a riscoprire il valore dell’ascoltare, il bello del toccare, il piacere del gustare e il fascino del riconoscere i profumi, tutto rigorosamente al buio.

Per prenotazioni: 0862.319904 (Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti); 0862.80474 (Ristorante La Posta). La quota per la cena è € 25,00.

Nelle mattine dei giorni 5 e 6 dicembre, infine, l’Unione Ciechi e Ipovedenti – Onlus sarà impegnata in alcune scuole superiori della città per delle lezioni dimostrative sugli sport praticati dalle persone cieche e sull’impiego del cane guida.