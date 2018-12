Martino è il nuovo coordinatore di Forza Italia L’Aquila

Antonio Martino è il nuovo commissario del coordinamento comunale azzurro del capoluogo.

Pulizie di primavera (fuori stagione) in casa Forza Italia, Morelli si dimette ed entra in gioco Antonio Martino, deputato e ormai ex aspirante candidato alla Presidenza della regione Abruzzo. Il circolo aquilano è stato, sembrerebbe, commissariato in vista delle imminenti elezioni regionali.

Il deputato abruzzese di Forza Italia, eletto nel collegio dell’Aquila, sostituisce Stefano Morelli, commissario per due anni, che “per motivi di carattere personale legati agli impegni di lavoro che non gli permettevano di svolgere al meglio la sua funzione” si è dimesso rimettendo il mandato nelle mani del coordinatore regionale e senatore, Nazario Pagano. Lo stesso Pagano ha nominato il segretario organizzativo regionale.

«Ringrazio Morelli per il lavoro svolto in questi due anni – spiega Martino -. Sotto la sua guida Forza Italia a L’Aquila ha vinto le elezioni comunali facendo in modo che la nostra lista risultasse la più votata del centrodestra e alle elezioni politiche ha fatto sì che il nostro movimento politico prendesse oltre il 19% in città, dato ben al di sopra della media nazionale del 4 marzo. Forza Italia avrà modo di avvalersi delle sue capacità e della sua professionalità in altri modi, politici ed amministrativi in via di definizione.»

«Raccolgo – conclude Martino – la sua eredità con grande entusiasmo per preparare al meglio le elezioni regionali facendo in modo che Forza Italia resti protagonista assoluta nella scena politica cittadina e per preparare la fase congressuale della prossima primavera».

Morelli, dal canto suo, ringrazia il senatore Pagano e l’onorevole Martino “per la fiducia che mi hanno accordato in questi anni, resto a disposizione di Forza Italia per contribuire al suo consolidamento e alle sue battaglie di libertà. Durante il mio mandato, ho colto risultati che in pochissimi credevano possibili e sono sicuro che a questi se ne sommeranno altri altrettanto importanti sotto la guida del nostro deputato Antonio Martino”.