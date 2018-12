La Rems di Barete diventa definitiva

La Rems di Barete viene resa definitiva con 200mila euro di assestamento di bilancio

La Rems di Barete, dopo mesi di incertezze, diventa finalmente definitiva. La Regione Abruzzo, con il suo Governo in scadenza di mandato ed il Consiglio Regionale sciolto già da Agosto, ha reso definitivo il centro per internati-ospiti. Nel Gennaio scorso il comitato StopOpg aveva denunciato l’immobilismo della Regione Abruzzo e «l’irresponsabile ritardo decisionale del governo regionale, che ancora non delibera come definitiva la Rems di Barete, non rimodulando di conseguenza il programma al ministero e non permettendo lo svincolo dei finanziamenti governativi. Tutto questo grava sulla Asl di Avezzano-Sulmona-L’Aquila, che continua ad accumulare crediti e non procede alla stabilizzazione del personale della residenza»

«Con 200mila euro in variazione di bilancio – afferma il Consigliere Regionale Pierpaolo Pietrucci – abbiamo reso finalmente definitiva la scelta della Rems di Barete, un’eccellenza sanitaria per l’Alta Valle dell’Aterno»