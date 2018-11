L’Aquila Me’, Campagna tesseramento

È partita ufficialmente da ieri, giovedì 29 novembre, la campagna di tesseramento per l’anno 2018 del Supporters’ Trust L’AQUILA ME’.

La campagna si intitola “Dentro la nostra passione”: come è noto, infatti, il Città di L’Aquila si è impegnato, nella persona del presidente Marco De Paulis, a garantire l’ingresso della nostra associazione all’interno della compagine societaria rossoblù all’atto della trasformazione del sodalizio da A.S.D. a S.S.D., che avverrà – come assicurato recentemente dallo stesso Presidente – entro la prima metà del mese di dicembre.

Per la prima volta, pertanto, la società di calcio del Capoluogo d’Abruzzo sarà partecipata da un’associazione rappresentativa dei suoi tifosi, che potranno esercitare un ruolo costruttivo di collaborazione, di stimolo e anche di controllo.

Di fronte a questa occasione storica, dunque, invitiamo tutti i sostenitori rossoblù ad aderire al Supporters’ Trust: in via assolutamente straordinaria, peraltro, il versamento della quota associativa per l’anno 2018 consentirà di rinnovare gratuitamente l’iscrizione pure per il 2019.

Le quote associative annuali ammontano a:

– € 7,50 per la categoria ‘Socio junior’ (fino al compimento dei 16 anni di età);

– € 15,00 per la categoria ‘Socio ordinario’;

– € 60,00 per la categoria ‘Socio sostenitore’;

– € 600,00 per la categoria ‘Socio benemerito’.

Si può quindi aderire o rinnovare la propria iscrizione effettuando il relativo versamento tramite una delle seguenti modalità:

1. direttamente presso i banchetti che saranno allestiti dall’Associazione in occasione di alcune delle prossime partite casalinghe;

2. recandosi negli esercizi commerciali abilitati (c.d. “punti-contante”):

– BAR RACING, via della Crocetta

– IN MODA MANET, c/o G.C. “Panorama Shopping”, loc. Vetoio

– MULTISERVICE M3 di Marco Tursini, c/o C.C. “Piccinini” (già “Quattro Cantoni”), loc. Bazzano

– EXIT ABBIGLIAMENTO, c/o C.C. “Pegaso”, via Provinciale 1/C, Scoppito (AQ);

3. eseguendo un bonifico bancario sul C/C intestato all’associazione L’AQUILA ME’, codice IBAN: IT48N0538703606000002340708;

4. effettuando il pagamento tramite PayPal, inserendo come beneficiario il seguente indirizzo e-mail: trust@laquilame.org.