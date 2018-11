Black Friday, anche in Abruzzo vince il web

Black Friday, anche in Abruzzo sono tante le iniziative promosse dalle attività commerciali in carne ed ossa e da quelle sul web.

È proprio sul web che lo shopping vola, anche in Abruzzo: + 42% nell’ultimo anno.

I dati emergono in uno studio di Confartigianato Imprese Chieti L’Aquila: mentre il valore delle vendite al dettaglio ristagna, a livello regionale lo shopping online registra un dinamismo significativo

Nel 2017, in Abruzzo, il 30% della popolazione di età compresa tra i 16 e i 74 anni ha ordinato beni o servizi online per uso privato.

“Le piccole attività commerciali e artigiane, in un momento estremamente difficile – sottolinea il direttore di Confartigianato Chieti L’Aquila, Daniele Giangiulli – devono saper sfruttare iniziative nuove e di tendenza come il Black Friday, che, al pari dei saldi, possono consentire di riempire i centri cittadini e le vie dello shopping. Fondamentale, inoltre, anche per le attività più piccole, la presenza sul web: l’innovazione è una delle ricette vincenti per superare la difficile congiuntura. Gli artigiani hanno tanto da offrire in termini di qualità e di unicità dei prodotti e non devono limitarsi all’utenza locale: grazie al web i potenziali acquirenti sono moltissimi”.

Anche in città sono molte le attività che promettono sconti ed offerte speciali per questo Black Friday: dalle catene di elettronica ai parrucchieri ed estetisti, ce n’è per tutti i gusti per questo weekend che segna l’avvio della corsa ai regali di Natale

E.F.