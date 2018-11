L’Aquila, le auto elettriche non tirano

Si tratta di un dato ad ogni modo positivo, visto che rispetto all’anno precedente si ha comunque un aumento del 28%.

Un risultato che mostra quanto si facciano strada a fatica le vetture elettriche nonostante – e a L’Aquila ne abbiamo diversi esempi – vi siano delle colonnine per la ricarica delle automobili.

Era il 2016 quando comparve in città la prima colonnina – a Viale Nizza – per la ricarica delle vetture elettriche.

Fa parte del Progetto ‘Smart City L’Aquila’nato da un accordo tra il Comune ed Enel Distribuzione, nell’ambito delle attività di ricostruzione post-sisma, per ripristinare, potenziare e rendere ‘intelligente’ la rete di distribuzione dell’elettricità.

Come Il Capoluogo raccontava nel 2016,

Sono previste in tutto il territorio 39 colonnine: 37 a doppia presa (le prese elettriche sono compatibili con tutti i tipi di attacchi presenti sul mercato) e 2 con tre punti ricarica ‘fast recharge’ (in grado di ricaricare una batteria in 20-30 minuti, contro le 6-8 ore delle colonnine ‘standard’). Il sistema proposto è pensato sia per la ricarica dei veicoli elettrici privati, sia di quelli che saranno acquisiti dalla municipalità per attivare un servizio di car sharing, utile soprattutto nel centro della città.